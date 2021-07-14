Сразу после того, как Конора Макгрегора выволокли из зала на носилках, журналист Александр Лютиков позвонил авторитетному Александру Шлеменко. Сначала легендарный боец анализировал травму и тактику Ноториуса, а потом они вместе с собеседником начали подбирать оппонентов для ирландца.

Получалось довольно комично: мужчины вбрасывали идеи, но тут же сами их отметали. Например, Шлеменко сразу посоветовал Конору больше не драться с неудобным Порье, а Лютиков зачехлил Нэйта Диаса – слишком опасен. Зато оба эксперта поддержали кандидатуру Ковбоя – еще бы, его можно лупить хоть раз в неделю. Кроме того, Шлеменко вспомнил про Масвидаля, но уточнил: этот бой разумно устраивать только ради кэша. Адекватной оппозиции так и не нашлось: видимо, у Конора все печально.

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В целом характерно, что преданнее всех Конора поддержала Ронда Роузи – девушка, которая так же резко взлетела в UFC, а потом эпично рухнула и начала неистово монетизировать популярность. Маку надо брать пример именно с Ронды, вовремя осознавшей, что каждый последующий выход в октагон ударит по ее репутации и медийному весу.

Конору тоже пора открыть список последних боев и хотя бы немножечко его проанализировать: за пять лет у него всего один достойный титульник – против поплывшего Эдди Альвареса. Все остальное – либо развлечение в полусредней категории (хотя реванш с Диасом сейчас воспринимается космически), либо тотальные избиения несчастного Макгрегора. Хабиб, Порье, снова Порье – они объективно деклассировали Ноториуса, у которого теперь есть время подумать аж до 2022 года, то есть пока не заживет нога . Но мысли там будут грустные.

Лучше сразу отмести влажные фантазии о том, что Порье размотает Оливейру, а потом проведет титульник с Конором. Во-первых, Дастин уже подтвердил, что Маку для начала надо победить хоть кого-то, иначе непонятно, чем он заслужил шанс на пояс. Во-вторых, Порье сейчас боец из другой лиги. Например, Конор и его коуч Кавана уверяют, что тщательно изучали американца, но в первом раунде мы не увидели ничего, кроме жалкой гильотины и авантюрных вертух на первых секундах. Если это весь план на бой, то Макгрегор обречен. Если же было что-то еще, то Дастин крайне грамотно перекрыл все подходы. В любом случае риторика Каваны в духе «Я уже знал, что скажу Конору после первого раунда» сейчас звучит нелепо: никаким апсетом там даже не пахло.

Хуже всего, что Макгрегор запутался в образах. Когда он отыгрывал роль хорошего парня, ему хотя бы респектовали – особенно после поражения в январском реванше с Дастином. Теперь Ноториус опять стал бэдбоем, и это выглядит чудовищно: трешток про жену Порье был настолько неостроумным, прямолинейным и трафаретным, что Конора осудили даже фанаты. Он больше не крутой мужик, который сначала убивает на пресс-конференциях, а потом роняет в октагоне. Нет, нынешний Макгрегор – фрик вроде знаменитого Чарли Зеленоффа, парня, который докапывался до Деонтея Уайлдера, а потом нахватал от него эпичных лещей.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Сейчас у Макгрегора есть три пути – естественно, помимо завершения спортивной карьеры. Первый вариант – раз в год мочить середнячков типа Серроне, зарабатывать на трансляциях и держаться подальше от пояса. Слабо верится, что Конор к такому готов. Второй сценарий – трансфер в бокс и коммерческие выходы против братьев Пол или Мэнни Пакьяо: там можно развлекаться по полной программе. Ну, и третий, не такой очевидный путь – вернуться в середину 2010-х, схуднуть до полулегкого веса и вырубать всех одной левой. С одной стороны, это побег из престижного легкого веса. С другой стороны, последняя возможность хоть что-то выиграть.

Последнее поражение от Порье должно отрезвить Макгрегора: либо он боец, либо уже бизнесмен. Судьба подарила ему шанс свалить все на случайную травму, поправиться и начать все с нуля. Вопрос лишь в том, что выберет Конор – деньги, которых уже предостаточно, или спорт, который принес ему славу и богатство. Безусловно, хочется и дальше видеть, как октагон окрашивается в оранжево-зеленые цвета, а из динамика раздается знаменитая Foggy Dew. Но не хочется, чтобы Макгрегор из чемпиона превратился в джорнимена, на котором элитные бойцы набивают статистику и карманы.

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