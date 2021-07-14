Двойной экс-чемпион UFC Конор Макгрегор опустился на две позиции в рейтинге легковесов после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 264.

С пятой строчки Конор упал на седьмую, пропустив вперед Тони Фергюсона и Рафаэля дос Аньоса. Кроме того, грузинский боец Илия Топурия вошел в топ-15 бойцов полулегкого веса, россиянин Омари Ахмедов опустился с 13-й на 15-ю строчку рейтинга средневесов, Сергей Павлович потерял одну позицию и стал 15-м в тяжелом дивизионе, а Яна Куницкая с пятом позиции переместилась на шестую.

Макгрегор впервые в карьере потерпел второе поражение подряд и настаивал, чтобы ему засчитали проигрыш из-за медицинской остановки. Это его третья неудача в четырех последних боях.

Куницкая на турнире UFC 264 проиграла техническим нокаутом Ирен Алдане.

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