Боксер-блогер Джейк Пол сообщил, что презентовал цепочку стоимостью 100 тысяч долларов с изображением нокаутированного экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора легковесу промоушна Дастину Порье.

«Дорогой Дастин, поздравляю тебя с заслуженной победой! Я одобряю то, что ты делаешь со своим фондом Good Fight Foundation! Ты достоин этой цепочки больше, чем я! Добро всегда побеждает зло! Продолжай побеждать! С любовью, Джейк. PS: Скажи Джоли, что я передаю ей привет, она крута!» – написал Пол в твиттере.

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Дастин Порье заявил, что продаст цепочку с изображением Конора Макгрегора на аукционе.

«Сегодня получил цепочку со спящим Конором от Джейка Пола. Я скоро продам ее на аукционе. Деньги пойдут в мой благотворительный фонд», – заявил Порье.

После победы над Макгрегором Порье остался на первой позиции в легковесном дивизионе.

По словам президента UFC Дэйны Уайта, Дастин получил титульный бой против действующего чемпиона категории Чарльза Оливейры.

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