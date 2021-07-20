Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о состоянии здоровья двойного экс-чемпиона промоушна Конора Макгрегора.
«Конору потребуется около года для окончательного восстановления. Перед боем с Дастином Порье он сделал запрос о фиксации лодыжек с помощью тейпа. Он получил разрешение, но не стал этого делать. У Конора хронический артрит лодыжек», – приводит слова Уайта BJ Penn.
- Макгрегор проиграл Дастину Порье в третьем поединке остановкой врачей – ирландец сломал ногу.
- Конор заработал за бой порядка 5 млн долларов без учета PPV (5 млн за выступление и 11 тысяч – поощрительная выплата).
- По словам Дэйны Уайта, Дастин получил титульный бой против действующего чемпиона категории Чарльза Оливейры.
Конор Макгрегор – Дастин Порье
Джейк Пол подарил Порье цепочку со спящим Конором
Конор Макгрегор – Дастин Порье
Конор вылетел из топ-5 рейтинга UFC
Конор Макгрегор – Дастин Порье
У Конора остался шанс спасти карьеру. Но лучше выбрать деньги