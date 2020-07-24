Александр потренировался на Кокляеве и готов к подвигам в MMA.

Александр Емельяненко возвращается в октагон – 24 июля в Сочи состоится один из ярчайших боев лета. Александр выйдет на поединок против Магомеда Исмаилова в рамках турнира ACA 107, и оба бойца постараются сделать шоу для любителей MMA.

Главный бой

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Перед турниром соперники провели аж две дуэли взглядов. Сперва была неофициальная – Исмаилов зашел на тренировку к Емельяненко, и они поиграли в гляделки. Магомед не сдержался от смеха под взором сурового Александра, и тот ответил: «Ну чего ты смеешься?»

На официальной дуэли все выглядело серьезнее, но ненамного. Емельяненко уже смотрел на фотографов, а Исмаилов продолжал пожирать взглядом соперника. Александр с улыбкой показал ему, где находятся камеры.

На взвешивании Емельяненко показал результат в 117,1 кг, Исмаилов – в 94,6 кг. Разница в весе между соперниками составила 22,5 кг. Александр традиционно выступал в тяжелой весовой категории, Магомед – в средней.

Емельяненко не бился по правилам MMA почти два года – в августе 2018-го он свел вничью поединок против американца Тони Джонсона. В ноябре 2019-го он сразился по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и нокаутировал его в первом раунде. Разумеется, периодически младший Емельяненко влипал в неприятные истории и скандалы, но, кажется, ответственно подготовился к бою с Исмаиловым в клубе «Ахмат», который курирует Рамзан Кадыров.

Александр Емельяненко на взвешивании Фото: Getty Images

Исмаилов идет на классной серии из десяти боев без поражений – с апреля 2014 года он свел вничью только один поединок. Разница в весовых категориях не сыграет ему на пользу, зато Магомед выигрывает по возрасту: ему 34 года, Александру – 38.

Где смотреть

Ивент начнется 24 июля в 18:00 – его перенесли из Москвы в Сочи. Турнир пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса. Главный бой состоится примерно в 22:00 – до него в октагон выйдут девять пар соперников.

К сожалению, легально посмотреть турнир, не заплатив, не получится. Официальный прямой эфир будет доступен по ссылке.

Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов Фото: From Official Website

Ставки

Победа Емельяненко: 1,42

Победа Исмаилова: 2,65

Букмекеры верят в победу Александра и в то, что он завершит бой в первом раунде – на такой исход можно поставить с коэффициентом 2,80. Сам Емельяненко тоже уверен в собственных силах.

«Почему Магомед Исмаилов мне проиграет? Он открыто об этом заявляет, что он выходит не драться и побеждать, а делать шоу. Он выходит показать красивый бой, но выходит на ринг не за победой. Плюс он говорит открыто, что это не его весовая категория, что он выходит попытать счастья. Получится – не получится. Поэтому он горит. Он обречен заранее. Маленький с большой башкой. Будешь бить – не промахнешься», – заявил он.

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