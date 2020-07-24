Смешанные боевые искусства
Емельяненко – Исмаилов

Исмаилов уничтожил Александра Емельяненко

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Магомед Исмаилов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 30 минут

Технический нокаут в третьем раунде.

В пятницу, 24 июля, прошел турнир промоушна Absolute Championship Akhmat – ACA 107. В главном поединке вечера встречались Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Считавшийся андердогом Магомед полностью доминировал: дважды повалил более тяжеловесного и избивал лежачего. В третьем раунде Александр пошел в атаку, но Исмаилов опрокинул его, ударил коленом в корпус и не давал подняться. Лицо Емельяненко-младшего было полностью залито кровью. Врачи не остановили бой, но вскоре Магомед добил соперника.

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  • В других поединках основного карта Нашхо Галаев победил Олега Борисова раздельным решением судей, Насрудин Насрудинов техническим нокаутом вырубил Евгения Егембердиева, Магомед Бибулатов досрочно выиграл у Никиты Чистякова.
  • В соглавном бою Абубакар Вагаев единогласным решением судей одолел Гаджимурада Хирамагомедова.

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