Магомед Исмаилов
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Технический нокаут в третьем раунде.
В пятницу, 24 июля, прошел турнир промоушна Absolute Championship Akhmat – ACA 107. В главном поединке вечера встречались Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Считавшийся андердогом Магомед полностью доминировал: дважды повалил более тяжеловесного и избивал лежачего. В третьем раунде Александр пошел в атаку, но Исмаилов опрокинул его, ударил коленом в корпус и не давал подняться. Лицо Емельяненко-младшего было полностью залито кровью. Врачи не остановили бой, но вскоре Магомед добил соперника.
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- В других поединках основного карта Нашхо Галаев победил Олега Борисова раздельным решением судей, Насрудин Насрудинов техническим нокаутом вырубил Евгения Егембердиева, Магомед Бибулатов досрочно выиграл у Никиты Чистякова.
- В соглавном бою Абубакар Вагаев единогласным решением судей одолел Гаджимурада Хирамагомедова.
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