Виталий Слипенко
Фото: Getty Images
Дама сердца Виталия Слипенко сказала «да».
Российский боец ММА Виталий Слипенко наряду с Магомедом Исмаиловым стал главным героем турнира АСА 107 в Сочи.
Спортсмен победил Черси Дудаева и отпраздновал триумф необычно – сделал предложение руки и сердца своей девушке. Дама ответила согласием, и тогда Слипенко не смог сдержать слез.
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- Главным боем ивента стала встреча Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко – Исмаилов победил досрочно техническим нокаутом в третьем раунде.
- Статистика Слипенко – 12-3.
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