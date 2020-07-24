Смешанные боевые искусства
Емельяненко – Исмаилов

Российский боец MMA сделал девушке предложение в октагоне

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Виталий Слипенко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Дама сердца Виталия Слипенко сказала «да».

Российский боец ММА Виталий Слипенко наряду с Магомедом Исмаиловым стал главным героем турнира АСА 107 в Сочи.

Спортсмен победил Черси Дудаева и отпраздновал триумф необычно – сделал предложение руки и сердца своей девушке. Дама ответила согласием, и тогда Слипенко не смог сдержать слез.

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  • Главным боем ивента стала встреча Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко – Исмаилов победил досрочно техническим нокаутом в третьем раунде.
  • Статистика Слипенко – 12-3.

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