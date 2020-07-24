Александр Кокорин
Фото: Getty Images
От младшего брата Федора Емельяненко были большие ожидания.
Футболист «Сочи» Александр Кокорин подвел итоги поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 в Сочи.
Емельяненко-младший перевесил соперника на 22,5 кг и считался явным фаворитом, но фактически весь бой провел на настиле и проиграл в третьем раунде техническим нокаутом.
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«Ожидал большего от земляка», – сказал Александр Кокорин Sport24.
- Кокорин и Емельяненко родились в Белгородской области.
- Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.
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