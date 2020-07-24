Смешанные боевые искусства
Емельяненко – Исмаилов

Кокорин дал оценку поражению Емельяненко от Исмаилова

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
12 минут назад

От младшего брата Федора Емельяненко были большие ожидания.

Футболист «Сочи» Александр Кокорин подвел итоги поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 в Сочи.

Емельяненко-младший перевесил соперника на 22,5 кг и считался явным фаворитом, но фактически весь бой провел на настиле и проиграл в третьем раунде техническим нокаутом.

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«Ожидал большего от земляка», – сказал Александр Кокорин Sport24.

  • Кокорин и Емельяненко родились в Белгородской области.
  • Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.

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