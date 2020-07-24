Емельяненко не помог даже лагерь Кадырова. Он будто жил в пузыре, а не готовился к Исмаилову

Младший брат Федора сразу лег в партер и так с него и не встал.

Мы все пропустили момент, когда Александр Емельяненко перестал быть бойцом. Дикий образ в соцсетях и безумная востребованность у медиа затмили глаза зрителям, и брата Федора никто уже не оценивал как спортсмена – только как персонажа, стоящего перед глазами почти каждый день.

А Емельяненко на радостях от победы в шоу-бою над Михаилом Кокляевым, похоже, подумал, что все и дальше будет даваться так же легко. При том что он-то как будто делал все правильно – взялся за ум, отправился в лагерь к Рамзану Кадырову, вставал с лидером Чеченской республики в дружеские спарринги. Да, где-то посередине подготовки случился коронавирус и пьяный загул в Анапе, но тренинг-кэмп в Грозном должен был перевесить минусы и превратить их в плюсы. «В Чечне меня ничто не отвлекает», – кивал Саша перед боем и, вероятно, сам в это верил.

Емельяненко – Исмаилов Кокорин дал оценку поражению Емельяненко от Исмаилова 12 МИНУТ НАЗАД

Александр Емельяненко, ACA 107 Фото: Getty Images

В то же время Магомед Исмаилов спокойно терпел подколки Алекса, выдумывал смешные ответы и смиренно работал над формой. Очевидно, что он осознанно делал ставку на скорость – тягаться в размене ударами с Емелей было бы наивно и нужно тащить соперника в удобный для себя партер. Видимо, Мага не нашел других вариантов, кроме сгонки веса, работы над шустростью и хитрыми нырками под руку противника.

Цифры на весах показали разницу в 22,5 кг в пользу Емельяненко. Примерно так же было между Александром и Кокляевым, и то, как активно бегал боец ММА и потел стронгмен, дает однозначное понимание, насколько это важно. В декабре 2019-го у пауэрлифтера еще не было никакой ударной техники, а в июле 2020-го зрители не разглядели панчей и защиты у брата Федора.

Магомед Исмаилов – Александр Емельяненко, ACA 107 Фото: Getty Images

Возможно, тренеры в бойцовском клубе «Ахмат» (и мы всей редакцией заранее просим прощения за это предположение) не восстанавливали скиллы Емельяненко-младшего из смешанных единоборств. Последний раз 38-летний боец выходил в октагон (не в ринг с Кокляевым, а в клетку) почти два года назад и с тех пор не чувствовал соревновательного момента – волнения перед стартом, советов угловых, цейтнота при атаках соперника. Все это было у более молодого Исмаилова.

Дагестанский боец идеально рассчитал ход поединка – сразу бросился на ошалевшего соперника, осыпал его ударами, дважды прописал в челюсть и перевел в партер. Уже там добивал коленями по корпусу, изредка проверял панчами по голове и даже вставлял в защиту апперкоты. «Саша вообще ничего не показал. Такое ощущение, что у Емельяненко не было плана, как выбираться из такой ситуации. Непонятно, какие контраргументы Саша хотел предоставить, к чему он готовился. Просто не успевал за Магой», – удивлялся по окончании ивента босс промоушна Fight Nights Камил Гаджиев.

Емельяненко как будто все еще готовился к бою с Кокляевым – лупил грушу, тягал железо, поднимал веса и совсем забыл, что выйдет в октагон вместо ринга. Похоже, он в Грозном не смотрел ни одного поединка Исмаилова, хотя предыдущие соперники Маги по ACA (тот же Вячеслав Василевский) говорили, что он классный борец и ловит соперников на грэпплинге. Алекс будто жил в пузыре, слушал похвалы от команды и, похоже, искренне верил, что размотает любого хлесткой двоечкой в челюсть. Вот, наверное, он удивился, когда понял, что в ММА существуют другие приемы для победы.

Магомед – главный красавчик боя: четко рассчитал недооценку от брата Федора, идеально мучил его внизу и раскрошил Саше все лицо, прежде чем того откровенно спас рефери. После сложной победы в третьем раунде Исмаилов потроллил Емельяненко за речь после Кокляева, выдал респекты сопернику, поблагодарил каждого члена команды и произнес в камеру: «Всем, кого расстроил и кто ждал моего поражения, хочу сказать: я это намеренно, намеренно выиграл». Очень достойная речь истинного чемпиона.

Что ждет Емельяненко, не совсем ясно. Это не случай Сергея Ковалева, когда тот вышел на заклание с Канело Альваресом, а что-то совершенно другое. У Алекса уже забукан поединок с Владимиром Минеевым, и Fight Nights Global предварительно планирует его на сентябрь. Очевидно, что Емельяненко-младшему предстоит трип в больничку, плотное зашивание брови и восстановление от десятков ударов в голову – никаких поединков через два месяца промоушн ему не обеспечит, это окончательно прикончит брата Федора.

Удивительно, но Александр – похоже, первый боец, которому не помог тренировочный лагерь Рамзана Кадырова. Емельяненко не готовился к конкретному сопернику, а исходил из собственных возможностей, а в 38 лет и после двухгодичной паузы это уже не срабатывает. Ему нужны люди, которые критически подойдут к физической форме, методам тренировок и знанию следующего противника, а не те, кто использует бойца ММА как цирковую обезьянку.

Видео технического нокаута Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова

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