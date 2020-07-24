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В Сочи кровавым побоищем Емельяненко и Исмаилова закрылся ивент ACA 107 – вот главная жара турнира.

Первый поединок завершился всего за 32 секунды. Аслан Шогов поднял Хасейна Шайхаева, но не успел бросить – Хасейн эффектно задушил оппонента гильотиной и нанес ему первое поражение в карьере.

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Нашхо Галаев победил Олега Борисова раздельным судейским решением, но по ходу второго раунда был близок к досрочному поражению – боец пропустил мощнейший панч с правой.

Магомед Бибулатов оформил технический нокаут в первом раунде боя с Никитой Чистяковым – реф остановил очень суровое избиение.

Самая жесть осталась на главный поединок. Исмаилов весит на 22,5 кг меньше Емельяненко, но вряд ли кулаки Магомеда показались Александру слишком легкими.

Милейший хайлайт однозначно у Виталия Слипенко. Боец победил Черси Дудаева и сделал предложение даме сердца.

На взвешивании Емельяненко показал результат в 117,1 кг, Исмаилов – в 94,6 кг.

В соглавном бою Абубакар Вагаев единогласным решением судей одолел Гаджимурада Хирамагомедова.

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