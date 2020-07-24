Александр Емельяненко, Магомед Исмаилов
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В Сочи кровавым побоищем Емельяненко и Исмаилова закрылся ивент ACA 107 – вот главная жара турнира.
Первый поединок завершился всего за 32 секунды. Аслан Шогов поднял Хасейна Шайхаева, но не успел бросить – Хасейн эффектно задушил оппонента гильотиной и нанес ему первое поражение в карьере.
Кокорин дал оценку поражению Емельяненко от Исмаилова
Нашхо Галаев победил Олега Борисова раздельным судейским решением, но по ходу второго раунда был близок к досрочному поражению – боец пропустил мощнейший панч с правой.
Магомед Бибулатов оформил технический нокаут в первом раунде боя с Никитой Чистяковым – реф остановил очень суровое избиение.
Самая жесть осталась на главный поединок. Исмаилов весит на 22,5 кг меньше Емельяненко, но вряд ли кулаки Магомеда показались Александру слишком легкими.
Милейший хайлайт однозначно у Виталия Слипенко. Боец победил Черси Дудаева и сделал предложение даме сердца.
- На взвешивании Емельяненко показал результат в 117,1 кг, Исмаилов – в 94,6 кг.
- В соглавном бою Абубакар Вагаев единогласным решением судей одолел Гаджимурада Хирамагомедова.
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