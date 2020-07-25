Бой прошел не по сценарию Александра.

Поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 не прошло бесследно.

По информации Sports.ru, после поединка 38-летний боец отправился в больницу. «Чемпионат» добавляет, что у Емельяненко диагностирован перелом носа.

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В третьем раунде судьи зафиксировали досрочную победу Исмаилова – тот доминировал в октагоне.

Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.

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