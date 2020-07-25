Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов
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Александр обошелся одной краткой фразой.
Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов прокомментировали очный поединок на турнире ACA 107 в Сочи, в котором победил Исмаилов.
«Все проходит, и это пройдет», – цитирует ТАСС краткий ответ 38-летнего Емельяненко.
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«Всегда стараюсь пробовать себя в чем-то новом. Каждый из нас, пробуя что-то новое, может пролететь над гнездом кукушки. Но мы продолжим пробовать. И ничего страшного, если случится этот полет. Давно слежу за Александром. Это для меня особенный боец. Поэтому эта победа для меня особенная. Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал, кто болел. Все, кто ждал моего поражения – я намерено расстроил вас», – заявил Исмаилов.
- В третьем раунде судьи зафиксировали досрочную победу Исмаилова – тот доминировал в октагоне.
- Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.
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