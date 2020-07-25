Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде

Какой элитный мешок.

Александр Емельяненко настолько разгромно слил бой Магомеду Исмаилову, что сначала вообще никак не прокомментировал поражение. Лишь в ночи информагентства раздали реакцию Саши на избиение: «Все проходит, и это пройдет». Возможно, хрестоматийную фразу журналистам передали менеджеры Емельяненко-младшего, потому что он сам вряд ли был способен ее произнести – губы слишком распухли.

Александр Емельяненко Фото: Getty Images

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Александр считался фаворитом у букмекеров и весил на 22,5 килограмма больше Маги, но тот почти три раунда издевался над Сашей. Исмаилов швырял Емельяненко в партер, лупил кулаками по лицу и перекидывал тяжеленное тело Александра через плечо. Характерный факт: я смотрел бой в баре, и человек семь, топивших за Сашу, сбежали после первого раунда. То ли перестали в него верить, то ли подумали, что бой уже закончен – Емельяненко лежал в клетке абсолютно обессиленный.

Конечно, перед ивентом было ясно, что у Александра возникнут проблемы с кардио, но случилась катастрофа. Емельяненко запыхался еще во время выхода и представления – непонятно, как он рассчитывал победить с такой подготовкой.

Реванш с Исмаиловым, на котором настоял Рамзан Кадыров, так же бесполезен, как второй бой Емельяненко против Кокляева. По-хорошему, Саше надо либо заканчивать со спортом, либо обслуживать фриков. Блогеры, пранкеры, пауэрлифтеры – вот реальные оппоненты для Александра. Но его, к сожалению, будут и дальше эксплуатировать в ММА.

Во-первых, сработают авторитет и знаменитая фамилия: Саша стабильно примагничивает платные подписки – на него правда хотят смотреть сотни тысяч зрителей. Во-вторых, Емельяненко-младший абсолютно себя не жалеет. В одностороннем махаче против Исмаилова он не сдавался и не берег лицо. Настоящий воин. Важно, что во время объявления победителя Александр хлебнул спонсорский напиток – красавец, уважает контракт, хотя мог уехать в больничку сразу после убийственного нокаута.

Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов Фото: Getty Images

Емельяненко – идеальный мешок: статусный, самоотверженный и крайне ответственный. Видимо, скоро ему организуют новый бой, где из Александра опять сделают котлету.

Но люди по-прежнему от всей души сопереживают Емельяненко-младшему. Даже сейчас Сашу не осуждают за бездарное сопротивление Маге, а беспокоятся о его здоровье. Как там сломанный нос? Много ли швов наложат на брови? В порядке ли губы?

Народная любовь к добродушному дебоширу действительно неиссякаема. Главное, чтобы она не довела Александра до инвалидности – ему самому пора притормозить, пока последствия избиений не стали совсем уж чудовищными.

Телеграм-канал Павла Городницкого

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