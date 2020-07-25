В Александре просыпается жажда мести.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о победе над Александром Емельяненко, который предложил ему реванш.

– Что сказали Александру после боя?

Емельяненко – Исмаилов Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде 3 ЧАСОВ НАЗАД

– Я сказал ему, что он лучший. Я слежу за ним давно. Вы не понимаете, что для меня значит эта победа. Когда я смотрел на это противостояние, я думал: «Ааа, да как с ним вообще можно выходить драться?! Это же сумасшедшая большая машина!» Но сегодня я вышел и победил. У меня много положительных эмоций и мало слов. Когда пропускаешь от Саши два-три удара, мысли из головы чуть-чуть вылетают.

– В первом раунде был нокаут?

– Я уже видел, что он поплыл. Я уже думал, что все, сейчас бой остановят. Я там до гонга три хороших удара нанес, он практически не сопротивлялся. Но рефери говорит, что гонг был. Раз гонг, значит, гонг. Если бы я победил в первом раунде, сказали бы, что мне повезло, что я не дышу, что я умираю. Кому-нибудь показалось, что я не дышу?! Никому не показалось.

– Когда в последний раз роняли 117-килограммового человека?

– Вообще никогда, по-моему. Это первый такой случай. Но если честно, больше не хочу драться в тяжах. Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию – 84 килограмма. Саша сказал: «Че, реваншнем?» Я ответил: «Если ты пожелаешь, пусть это случится». Но это будет стоить очень дорого!

Спасибо всем. Я полгода провел в очень строгом режиме. Не имеет значения, выиграл я или проиграл, моя супруга сейчас, скорее всего, плачет. Надо ее успокаивать, надо увидеть родителей, родных. Все эти полгода я не мог уделить им внимания. Пока я был в Дагестане, я не заехал ни к кому. Сейчас нужно отдохнуть, провести с ними немного времени, выйти из этого тренировочного состояния. А вот Али Исаев подошел, мой спарринг-партнер! Посмотрите на эту машину, это будущий чемпион UFC! Как вы могли писать, что у меня нет шансов, когда в моем углу был такой человек?! – рассказал 34-летний Исмаилов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Судьи зафиксировали досрочную победу Магомеда в третьем раунде.

Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.

Емельяненко не помог даже лагерь Кадырова. Он будто жил в пузыре, а не готовился к Исмаилову

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