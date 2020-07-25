Боец развернуто прокомментировал поединок.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не признает поражение от Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в Сочи.

«Самочувствие отличное. Доволен, что удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнес. Весь его план на бой я предвидел, просто впопыхах рвался закончить турнир досрочно. Ни в одном из раундов не чувствовал никакой опасности от него. Все, что он смог сделать, он сделал. В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стремная победа Исмаилова. Пусть засчитает ее себе, а я себе это поражение считать не буду.

Емельяненко – Исмаилов «Это будет стоить очень дорого». Емельяненко предложил Исмаилову реванш 2 ЧАСОВ НАЗАД

Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться. Он создавал видимость поединка. Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия. Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать спортсменов в стойку. А активные действия заключаются не в одиночных ударах и создании видимости, что идет атака, а в связке, которая к чему-то приводит. Любой боец начинает бить, чтобы он остался в стойке, а другой оказался в партере. А дальше – добивание. А Исмаилов – по одному удару: тук-тук-тук. Это неинтересно нигде, кроме Дагестана», – цитирует 38-летнего Емельяненко ВсеПроСпорт.

В третьем раунде судьи зафиксировали досрочную победу Исмаилова – тот доминировал в октагоне.

Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.

Емельяненко не помог даже лагерь Кадырова. Он будто жил в пузыре, а не готовился к Исмаилову

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Емельяненко – Исмаилов Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде 5 ЧАСОВ НАЗАД