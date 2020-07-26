Александр Емельяненко
Фото: Twitter
Бойца поддерживала его команда.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в объективы видеокамер, когда шел по аэропорту после поражения от Магомеда Исмаилова.
38-летний Емельяненко с большим трудом передвигался при проходе на посадку. Его поддерживали несколько человек из команды.
Емельяненко – Исмаилов
Емельяненко: «Стремная победа Исмаилова. Я себе это поражение считать не буду»
18 ЧАСОВ НАЗАД
- Александр досрочно проиграл Исмаилову в третьем раунде на турнире ACA 107, который состоялся 24 июля в Сочи.
- Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.
Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Емельяненко – Исмаилов
«Это будет стоить очень дорого». Емельяненко предложил Исмаилову реванш
19 ЧАСОВ НАЗАД
Емельяненко – Исмаилов
Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде
ДЕНЬ НАЗАД