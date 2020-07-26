Смешанные боевые искусства
Емельяненко – Исмаилов

Емельяненко с трудом передвигался по аэропорту после поражения от Исмаилова

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Александр Емельяненко

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
час назад

Бойца поддерживала его команда.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в объективы видеокамер, когда шел по аэропорту после поражения от Магомеда Исмаилова.

38-летний Емельяненко с большим трудом передвигался при проходе на посадку. Его поддерживали несколько человек из команды.

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  • Александр досрочно проиграл Исмаилову в третьем раунде на турнире ACA 107, который состоялся 24 июля в Сочи.
  • Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.

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