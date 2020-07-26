Рамзан Ахматович ожидает реванша.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал поражение бойца MMA Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107.

«Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в инстаграме оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдет! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки», – написал Кадыров ВКонтакте.

Емельяненко – Исмаилов Емельяненко с трудом передвигался по аэропорту после поражения от Исмаилова 4 ЧАСОВ НАЗАД

38-летний Емельяненко готовился к бою в клубе «Ахмат» в Грозном и спарринговал с Кадыровым.

Поединок против Исмаилова досрочно завершился в третьем раунде.

Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Емельяненко – Исмаилов Емельяненко: «Стремная победа Исмаилова. Я себе это поражение считать не буду» 21 ЧАСОВ НАЗАД