Александр Емельяненко
Фото: Getty Images
Рамзан Ахматович ожидает реванша.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал поражение бойца MMA Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107.
«Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в инстаграме оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдет! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки», – написал Кадыров ВКонтакте.
Емельяненко с трудом передвигался по аэропорту после поражения от Исмаилова
- 38-летний Емельяненко готовился к бою в клубе «Ахмат» в Грозном и спарринговал с Кадыровым.
- Поединок против Исмаилова досрочно завершился в третьем раунде.
Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде
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