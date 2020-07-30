Александр Емельяненко
Фото: Getty Images
Под публикацией Магомед пожелал Александру скорейшего восстановления.
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал смешное видео с участием Александра Емельяненко, которого он победил в рамках турнира ACA 107.
В ролике Исмаилова Емельяненко предстал в роли оперного певца – звуки исполнения арии наложены на видеоинтервью бойца. Исмаилов восхищается искусством как слушатель, это выглядит забавно и комично.
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«Это был хороший дуэт. Александру скорейшего восстановления», – подписал публикацию Исмаилов.
- Исмаилов досрочно победил Емельяненко в третьем раунде.
- Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.
Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде
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