Под публикацией Магомед пожелал Александру скорейшего восстановления.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал смешное видео с участием Александра Емельяненко, которого он победил в рамках турнира ACA 107.

В ролике Исмаилова Емельяненко предстал в роли оперного певца – звуки исполнения арии наложены на видеоинтервью бойца. Исмаилов восхищается искусством как слушатель, это выглядит забавно и комично.

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«Это был хороший дуэт. Александру скорейшего восстановления», – подписал публикацию Исмаилов.

Исмаилов досрочно победил Емельяненко в третьем раунде.

Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.

Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде

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