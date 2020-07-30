Смешанные боевые искусства
Емельяненко – Исмаилов

Исмаилов выложил видео с Емельяненко в роли оперного певца

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Александр Емельяненко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
27 минут назад

Под публикацией Магомед пожелал Александру скорейшего восстановления.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал смешное видео с участием Александра Емельяненко, которого он победил в рамках турнира ACA 107.

В ролике Исмаилова Емельяненко предстал в роли оперного певца – звуки исполнения арии наложены на видеоинтервью бойца. Исмаилов восхищается искусством как слушатель, это выглядит забавно и комично.

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«Это был хороший дуэт. Александру скорейшего восстановления», – подписал публикацию Исмаилов.

  • Исмаилов досрочно победил Емельяненко в третьем раунде.
  • Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.

Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде

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