Второй бой будет стоить дорого.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал возможность реванша с Александром Емельяненко, которого победил на турнире ACA 107 в Сочи.

«Я считаю, что это не будет интересно и актуально. Произойдет то же самое. Но за правильную сумму я готов дать реванш. Это уже будет обсуждаться, когда захотят реванш. Какая сумма? Это нормальная цифра должна быть. Я же в космосе. Я улетел в космос. Если будет правильное предложение, то почему бы нет?» – сказал 34-летний Исмаилов в интервью ютьюб-каналу Оксаны Кравцовой.

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