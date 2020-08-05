Второй бой все-таки возможен.

Глава бойцовского промоушна ACA Александр Яценко назвал приблизительные сроки реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Пока не обсуждали это. Мы составили график, согласно которому каждые две недели у нас будет проходить по мероприятию. Поэтому сейчас все наши мысли – о грядущих шоу. Кроме того, не считаю, что этот бой будет уместен раньше весны 2021 года. Каждый из спортсменов должен провести по одной-две схватки с другими оппонентами. В этом случае появится повод для реванша», – цитирует Яценко RT.

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Также он ответил на вопрос об организации боя Емельяненко с Сергеем Харитоновым в 2020 году.

«С одной стороны, считаю, что Александру не помешало бы одержать пару побед в преддверии этой дуэли. С другой, между ними давняя вражда, поэтому бой был бы интересен зрителям уже в конце 2020-го. И то, что Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову, не говорит о том, что он бы проиграл и Харитонову. На мой взгляд, схватка Емельяненко с Харитоновым будет более востребована фанатами», – заявил спикер.

Исмаилов досрочно победил Емельяненко в третьем раунде в рамках турнира ACA 107.

Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях.

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