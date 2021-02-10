Бывший баскетболист Шакил О'Нил вложится в промоушн по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Club. Условия сделки, которая еще не оформлена, не разглашаются.

«Это величайшие и самые крутые спортсмены. Тот факт, что они не используют перчатки, делает их самыми сильными в мире. Я думаю, что это будущее боевых искусств», – заявил Шакил.

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«Теперь у нас есть один из самых востребованных спортсменов во всем мире. Кто не знает Шака? И теперь он собирается стать частью этой компании, и это будет очень важно для людей, которые тоже захотят быть частью компании», – сказал глава BKFC Давид Фельдман во время турнира KnuckleMania, одним из гостей которого был баскетболист.

По информации USA Today, О’Нил сказал, что, скорее всего, будет инвестировать в BKFC, а Фельдман заявил, что завершение сделки с О’Нилом в основном заключается в том, чтобы обговорить последние детали.

Промоушн Bare Knuckle Fighting Club основан в 2018 году.

На последнем турнире BKFC экс-боец UFC Пейдж Ванзант проиграла боксеру Британ Харт.

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