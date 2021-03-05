Петр Ян ощутимо изменил подготовку перед первой защитой титула. Лагерь русского чемпиона перед Алджамейном Стерлингом прошел не в тайском зале Tiger Muay Thai, а в American Top Team в Майами, где сконцентрирована вся элита смешанных единоборств. Ян долгое время не хотел тренироваться в Америке. Еще после победы над Жозе Алдо в титульном поединке он не был настроен проводить лагерь нигде, кроме Таиланда.

«Мне говорят: «Почему ты не едешь тренироваться в Америку?» Ребята, я стал чемпионом UFC, тренируясь в «Тайгере», тренируясь в Екатеринбурге, до этого тренировался в Омске, занимался боксом. На этом багаже я стал чемпионом. Если оно работает, нужно просто корректировать, что-то добавлять, а не брать и целенаправленно что-то менять. Зачем мне ехать в Америку? Я бил тех ребят. Есть определенные залы, куда я раньше хотел поехать, но я понимал, что там есть мои будущие возможные соперники, и из-за этого я туда не ехал».

Что же поменялось? В первую очередь дело в коронавирусе – зал в Таиланде временно закрыли, и многие бойцы, которые тренировались там с Яном, разъехались. По словам одного из менеджеров Яна, Дэнни Рубинштейна, когда определилась новая дата поединка, боец провел уже почти месяц лагеря в России. «В АТТ отличный тренажерный зал и тренеры, и ему действительно нравится проводить там время», – отмечает Рубинштейн.

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При этом из действующих чемпионов UFC только у Яна нет полноценного главного тренера – к первому титульному бою с Алдо он готовился со спарринг-партнерами и тренером по боксу. Петр объясняет это тем, что постоянно менял места тренировок и ему сложно выбрать одного тренера.

«Мне никто не советовал менять стойку с Алдо. Вы видели мой угол, там не было высококвалифицированных, профессиональных тренеров. Только мои друзья – Ильяс [Хамзин], Диня [Лавреньев], Леха [Сорокин] и мой тренер по боксу Джон [Хатчинсон], ирландец. Они говорят мне в углу: «Все идет хорошо, руки не опускай, пособранней». Но когда он начал отбивать мне ногу, я сам понял, что надо менять стойку», – рассказывал Петр.

Слева направо: Ильяс Хамзин, Денис Лавреньев, Алексей Сорокин, Петр Ян, Джон Хатчинсон, Саят Абдрахманов Фото: Getty Images

За несколько месяцев до ATT, в сентябре 2020-го, Ян на 12 дней отправился в Дагестан, где подтягивал борьбу. Тогда Петр не знал наверняка, что следующий бой будет со Стерлингом, но понимал, что, если он выйдет в клетку с ямайцем, надо как следует прокачать защиту от тейкдаунов.

Ян не впервые приехал в Хасавюрт – в зале чемпиона Европы и мира по вольной борьбе Зелимхана Гусейнова он провел уже третий сбор, первый был еще во времена выступлений Петра в ACB, когда Петр готовился реваншу с Магомедом Магомедовым. Сам Ян считает, что Стерлинг немного похож именно на Магомедова: Алджамейн после нескольких ударов так же прыгает в переднюю ногу и пытается перевести в партер.

«Почему я выбрал именно этот маленький зал? Я сам не особо умею бороться, чтобы ходить в залы, где сборные тренируются. Но здесь тоже сильный состав. Знаете, когда в этот зал заходишь, чувствуется запах пота, запах работы, и самому непроизвольно хочется работать», – объясняет Петр.

Состав действительно сильный: помимо Зелимхана Гусейнова, в зале имени Шамиля Умаханова работают такие топовые вольники, как Мурад Гайдаров и Ахмед Чакаев. Гусейнов позволил Яну адаптироваться: Петр не сразу начал спарринговаться с лучшими. Сначала он вставал с начинающими, затем повышал уровень соперников. «Это очень правильный подход, потому что если ты сразу встанешь с сильным, то ничего не сможешь ему сделать и зациклишься на этом: «У меня ничего не получается, я ничего не могу». А здесь спарринг-партнеры есть для каждого», – говорит Ян.

«Я стараюсь вернуть себя в те условия, в которых начинал, где голодные ребята. Обязательно нужно себя психологически возвращать, чтобы оставаться самим собой, сохранять голод к тренировкам, не зазнаваться. Здесь всем без разницы, что ты чемпион, на тебя нападают, как в последний раз», – делится Петр.

По словам Зелимхана Гусейнова, он не видит, чтобы уровень борьбы Яна сильно вырос по сравнению с 2017 годом. Тренер отмечает, что с Петром по большей части работают над защитами от тейкдаунов, проходами в ноги и выходе из партера.

Но в стареньком зале Петр не только спарринговался. Любимая командная игра вольных борцов – регбол, микс из баскетбола, регби и борьбы. В большом шоке от регбола остался журналист ESPN Ариэль Хельвани. Во время интервью с Петром прозвучал такой вопрос: «Я бы хотел поговорить о русском баскетболе. Я видел, что вы и Хабиб играете в баскетбол, но парни, вы не ведете мяч! Вы просто бежите с мячом и толкаете друг друга! Почему вы играете так?»

Ни один борцовский лагерь не обходится без этого вида спорта, который не только развивает ловкость и кардио, но и просто позволяет разнообразить тренировки. На последнем сборе Яна в Дагестане он был в одной команде с Зелимханом Гусейновым – они противостояли команде Мурада Гайдарова и бывшего бойца UFC Майрбека Тайсумова. Со счетом 7:3 победили последние – Ян не забросил ни разу, но рубился на равных с более мощными и опытными соперниками.

Две недели Яна в Дагестане вышли насыщенными, а Стерлинг уверен: все это ради него. «Он знает, что я опасный соперник, иначе бы он не поехал в Дагестан. Это будет интересный бой. Хочу увидеть, улучшит ли он свои навыки борьбы и грэпплинга за эти пару месяцев», – предвкушает Алджамейн. При этом Петр не раз говорил, что поехал бы в Хасавюрт вне зависимости от того, с кем бы ему пришлось драться.

Если зал Гусейнова в Дагестане – настоящий андеграунд, то American Top Team – скорее как Матч всех звезд НБА. В любое время дня в зале всегда можно увидеть крутых ребят. Пока Ян лупит по груше, рядом тренируются Никита Крылов, Алексей Олейник, Глейсон Тибау. Но в АТТ есть бойцы калибра намного крупнее: Аманда Нуньес, Дастин Порье и Хорхе Масвидаль тоже обосновались здесь.

Между сбором в Дагестане и поездкой в Майами прошло несколько месяцев: в Хасавюрте шла подготовка к отменившемуся декабрьскому бою, и по приезде оттуда Петр поддерживал форму в Екатеринбурге с бойцами RCC. В Майами Ян уехал только 6 января.

Попав в American Top Team, Петр не забыл о борьбе. «Даже здесь я постоянно стараюсь брать ребят посильнее, весом побольше, чтобы они меня мучали. Пока спарринг-партнеров не так много, подстраиваем под себя план». Петр ожидал, что в АТТ будет больше бойцов, и он планирует вернуться в зал, когда там будет больше вариантов для спаррингов.

Над ударной техникой с Петром работает кикбоксер Артем Левин – российский тренер АТТ уже помогал многим топам UFC, среди которых Аманда Нуньес, Хорхе Масвидаль, Йоанна Йенджейчик и Андрей Орловский. Джиу-джитсу Яну ставит бразильский тренер Маркос Паррумпа да Матта – он также сотрудничал со многими топами, а в январе был в углу Омари Ахмедова в победном бое россиянина против Тома Бриса. Теперь Маркос вместе с Джоном Хатчинсоном, Денисом Лаврентьевым и Алексеем Сорокиным будет одним из секундантов Петра Яна.

Паррумпа отрядил Яну в спарринг-партнеры Джоша Смита – бойца с рекордом 9-6, стилистически похожего на Стерлинга. Петр отмечает, что Алджамейн покрепче, но они одного роста, и какая-то имитация, как выразился боец, получилась.

Во время подготовки Петр Ян и его команда жили в отеле «Мариотт» через дорогу от зала. Номер, по словам бойца, стоит 6 тысяч долларов в месяц. Самые нагруженные дни Яна – понедельник, вторник, четверг и пятница. По плану обычно спарринги, борьба и кроссфит. В среду – легкое кардио, массаж и отдых. Боец признается, что в Tiger Muay Thai он перегружался, много пахал на износе, а в этот раз получилось и потренироваться, и отдохнуть.

24 февраля Петр с командой отправился в Вегас, чтобы завершить подготовку к турниру. Боец тренируется в UFC Performance Institute и сгоняет вес. Ян отметил, во время лагеря он не экспериментировал с питанием. «Ни в коем случае массу не наедал. У меня стабильный вес – не больше 70 кг. Все, как обычно. У него [Стерлинга] генетика такая – они все такие мускулистые. Но тем самым ему нужно гораздо больше кислорода для обогащения всех этих волокон. Не вижу в этом никакой проблемы», – объяснил Ян.

Алджамейн Стерлинг Фото: Getty Images

Основная часть лагеря завершена – можно немного сбавить обороты, отдохнуть, заняться соцсетями. В один из первых дней в Вегасе Петр прокатился по городу со «Звездой по имени Солнце» наперевес, а во время тренировок боец позволяет себе отвлечься на брейк-данс, которым занимался в детстве. Естественно, нужно находить время и на мероприятия UFC – недавно на съемках для промо Петр случайно пересекся с другой звездой, Исраэлем Адесаньей.

Многие не верят в победу Яна, один из скептиков – его конкурент по легчайшему дивизиону Мераб Двалишвили. Грузинско-американский боец – хороший товарищ Стерлинга, и его прогноз безальтернативен.

«Стерлинг выиграет у Яна без всяких проблем, о чем мы говорим? Ян ни с кем из топов не дрался. Алджо побеждал как минимум пять супербойцов, он находится в элите уже пять-шесть лет, он супертоповый боец. Отличная ударная техника, просто невероятный грэпплинг, отличная работа у сетки, кардио, высочайший уровень борьбы. Кого победил Петр Ян? Завершившего карьеру Алдо, престарелого, 40-летнего Фэйбера, которого к моменту боя даже не было в топ-15. С Алджо Яну без вариантов».

Бой Яна со Стерлингом состоится уже утром 7 марта – тогда и станет понятно, сработала ли подготовка Петра, и прав ли Двалишвили. Нет сомнений, что Стерлинг – самый опасный соперник в карьере Яна, как минимум потому что впервые Петр подерется в UFC с бойцом, который идет на серии из более двух побед. Но Алджамейн уже падал в нокаут, и не раз, а Петр никогда не уступал досрочно.

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