В ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 259 – мощнейший ивент по составу исполнителей и привлекающий внимание любителей MMA из России. В основном карде сразятся сразу два российских бойца – чемпион в легчайшем весе Петр Ян и друг Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев.

Российские бои

Петр Ян проведет первую защиту титула, который завоевал в бою против Жозе Алдо. Оппонент – брутальный американец Алджамейн Стерлинг, без трештока с которым не обошлось. На церемонии взвешивания соперники обменялись угрозами. «Как только прижмешься к сетке, я переведу тебя вниз и утоплю», – пообещал Стерлинг. «Нет проблем. Я готовился к этому в Дагестане. Твои тейкдауны для меня ерунда», – ответил Ян.
Петр Ян – Алджамейн Стерлинг
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ВЧЕРА В 10:12
Легковес Махачев не выходил на ринг с сентября 2019 года – тогда, перед боем Нурмагомедова с Дастином Порье, он победил бразильца Дави Рамуса. В этот раз Ислам поборется с Дрю Добером из США, а Хабиб будет его секундантом.
Также в предварительном кадре выступит Аскар Аскаров. Его соперник – американец Джозеф Бенавидес.

Главный бой

Польский боец Ян Блахович владеет поясом в полутяжелом весе, а новозеландец Исраэль Адесанья был чемпионом в среднем весе. Он сменил категорию и сразу выйдет против лучшего, но уверен, что не испытает никаких проблем. Адесанья идет без поражений с 20 победами и не считает, что проиграет теперь.

Ян Блахович и Исраэл Адесанья

Фото: Getty Images

«До меня не дотронутся в этом бою. Это мой план – не дать до себя даже дотронуться, как это было в бою с Костой. В бою с Костой я не позволил ему дотронуться до моего лица. Удостоверюсь, что меня не ударят, буду остерегаться ударов по корпусу», – заявил новозеландец.

Основной кард

Ян Блахович – Исраэль Адесанья
Аманда Нуньес – Меган Андерсон
Петр Ян – Алджамейн Стерлинг
Ислам Махачев – Дрю Добер
Тиаго Сантос – Александр Ракич

Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев

Фото: Instagram

Предварительный кард

Доминик Крус – Кейси Кенни
Сун Ядун – Кайлер Филлипс
Джозеф Бенавидес – Аскар Аскаров
Рожерио Бонторин – Кай Кара-Франс

Ранний предварительный кард

Тим Эллиотт – Джордан Эспиноса
Кеннеди Нзечукву – Карлос Ульберг
Шон Брэди – Джейк Мэттьюс
Ливия Рената Соуза – Аманда Лемос
Урос Медич – Аалон Круз
Марио Баутиста – Тревин Джонс

Петр Ян

Фото: Getty Images

Где смотреть

Предварительный кард, где бьется Аскаров, стартует в 4:00 по московскому времени. В 6:00 – основной кард с участием Яна и Махачева. Махачев начнет примерно в 6:25, Ян – в 6:50, сразу после боя соотечественника.
В 6:25 прямую трансляцию включит телеканал РЕН ТВ. Турнир полностью можно смотреть с помощью платформы UFC Fight Pass. Также трансляция доступна на UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»). Eurosport.ru будет вести текстовую трансляцию.
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