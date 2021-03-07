Опубликовано 07/03/2021 в 05:08 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 05:12 GMT

Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян дисквалифицирован за запрещенный удар в поединке с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

В четвертом раунде Ян провел Стерлингу запрещенный удар коленом – российскому бойцу присудили поражение, чемпионом объявили Стерлинга. Американский боец не принял пояс и бросил его на канвас.

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На счету Яна стало 15 побед и 2 поражения, у Стерлинга теперь 20 побед и 3 поражения.

Ян завоевал титул чемпиона в июле 2020-го, когда он техническим нокаутом одолел Жозе Алдо.

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