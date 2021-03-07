Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал потерю пояса в бою против Алджамейна Стерлинга, которая произошла вследствие дисквалификации из-за запрещенного удара.
«Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это», – написал 28-летний Ян.
Петр Ян – Алджамейн Стерлинг
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- В четвертом раунде Ян провел запрещенный удар коленом в голову, пояс перешел к Стерлингу.
- На счету Яна стало 15 побед и 2 поражения, у Стерлинга теперь 20 побед и 3 поражения.
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