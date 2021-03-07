В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 259, в котором участвовали три российских бойца – Петр Ян, Ислам Махачев и Аскар Аскаров. В главном бою за титул в полутяжелом весе сразились Ян Блахович и Исраэль Адесанья.

Для России ивент закончился противоречиво. Выступающий в наилегчайшем весе Аскаров победил Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей. Теперь он главный претендент на титул после того, как подерутся Дейвисон Фигередо и Брэндон Морено.

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В основном карде первым из российских бойцов вышел Махачев, секундантом которого был Хабиб Нурмагомедов. Разумеется, дагестанский боец победил сабмишном.

Ян шел к победе над Алджамейном Стерлингом и защите титула в легчайшем весе, но в четвертом раунде зачем-то провел запрещенный удар коленом. Бой был остановлен, Петра дисквалифицировали, а пояс отдали его сопернику.

«Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это», – позже написал боец.

Как дела у бойцов не из России?

Интересный сюжет вырисовывался в главном поединке: новозеландский средневес Исраэль Адсанья поднялся в полутяжелую категорию и вышел на чемпиона – поляка Яна Блаховича. Мужчины простояли все пять раундов, бой завершился серией ударов от Блаховича. Судьи отдали ему победу единогласным решением и зафиксировали первое поражение в карьере Адесаньи.

Также в октагон выходили девушки: грозная Аманда Нуньес против Меган Андерсон, рост которой – 183 сантиметра. Но разница в габаритах и размах рук не помогли претендентке – Нуньес уничтожила соперницу в первом раунде.

Еще один бой основного карда – Тьяго Сантос против Александра Ракича. Сантос – муж российского бойца UFC Яны Куницкой. Победа досталась его сопернику единогласным решением судей.

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