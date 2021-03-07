Петр Ян мог стать самым народным чемпионом UFC. Он вырос в небогатой семье, эффектно пробился в главный промоушн планеты, выносит в октагон российский флаг, достойно шарит в трештокинге, но главное – зрелищно бьется. В июле 2020-го Петр уверенно загасил великого Жозе Алдо и забрал пояс UFC, но это выглядело как небольшой аванс.

Во-первых, легендарный оппонент явно прошел пик и сейчас коллекционирует поражения. Во-вторых, изначально титул освободил главный враг Яна – Генри Сехудо: они так и не подрались, хотя их встреча стала бы тяжелейшей проверкой для Петра. В-третьих, русского бойца поджидал Алджамейн Стерлинг, который тоже мечтал о поясе: американец негодовал, когда его прокатили мимо летнего титульника с Яном.

Теперь они встретились, пусть и не с первого раза. Их прошлогодний бой на UFC 256 отменился по инициативе Петра, который не успевал нормально подготовиться к битве из-за пандемии. Этот перенос лишь доказал: чемпион из России рационален, спокоен и адекватно оценивает силы – он не полетел в клетку лишь ради того, чтобы поскорее наказать болтливого Алджу. Наоборот, важнее было чуть сдвинуть дату, но не оставить сопернику шансов.

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг «Большая ошибка». Ян извинился перед Стерлингом за удар 2 ЧАСА НАЗАД

Стратегия Яна на бой работала предельно эффективной. Петя выматывал претендента, не уступал ему в грэпплинге (спасибо дагестанским тренингам) и должен был либо финишировать Стерлинга в поздних раундах, либо довести дело до уверенной победы решением.

Судя по всему, план грохнуть Алджамейна именно в четвертой пятиминутке настолько плотно осел в черепной коробке Петра, что чемпион отрубил фирменное хладнокровие и нанес очевидно запрещенный удар коленом.

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг Фото: Getty Images

В зале на несколько секунд повисла тишина – никто не понимал, что произошло. Весь мир видел, что у Стерлинга было три точки опоры. Возможно, с позиции Яна казалось иначе, либо ему неверно подсказали угловые, но суть не меняется – Петр глупо и нелепо отдал выигранный бой. После выстрела коленом по лицу Алджамейн лег, схватился за голову, покатался по октагону, пустил слезы и сообщил, что не будет продолжать бой.

Американцу суетливо вручили пояс, но он его тут же сбросил. На момент остановки двое судей отдавали победу Яну, один – Стерлингу, но ход поединка давал четкое понимание, что выиграет русский боец. К четвертому раунду Алджамейн задышал, замедлился и лишь обозначал давление – в таких ситуациях помогает разве что лакипанч.

Логично, что старый чемпион извинился и заговорил о реванше, а новый обладатель пояса не стал отпираться. Второй бой – оптимальный выход, причем к организации можно приступать уже сейчас. Тем более, Петр и Алджа выдали три с половиной огненных раунда – надо повторить, только уже без нелегальных коленей.

Главным инфоповодом после смазанного титульника стали мемы со Стерлингом, которому с помощью фотошопа вручили «Оскар» за стенания на канвасе. Американец всячески демонстрировал, что ему мучительно больно, но презирать парня за эмоциональность однозначно не стоит – странно обвинять в симуляции человека, который регулярно принимает крайне суровый урон. Ругать Стерлинга за расчетливость тоже некорректно: он сам признал, что вообще не гордится этим поясом и тоже хочет реванша. Скорее, Алджамейн просто сентиментальный боец, который заплакал от обиды за фактически сорванный бой. Но если он ничего не изменит и ко второй дуэли, пояс гарантированно уплывет. И тогда Стерлинг зарыдает уже от бессилия.

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг Поражение Адесаньи, вынос от Нуньес. Что еще было на UFC 259 ЧАС НАЗАД