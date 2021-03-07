Российский боец Петр Ян побеждал американца Алджамейна Стерлинга до остановки боя на UFC 259 – это стало известно благодаря опубликованным на официальном сайте промоушна судейским запискам.
Рефери считают, что 27-летний Ян выиграл два раунда из трех. По итогам первого победу российскому бойцу отдали двое судей, по итогам третьего – все трое. Перед началом четвертого раунда, который стал последним, Ян побеждал раздельным решением – 29:28, 29:28, 28:29.
Петр Ян – Алджамейн Стерлинг
Ян нанес худший удар в карьере. И потерял пояс UFC
- В четвертом раунде Ян провел запрещенный удар коленом в голову и остался без титула в легчайшем весе.
- Глава UFC Дэйна Уайт уже объявил, что бойцы проведут реванш.
Петр Ян – Алджамейн Стерлинг
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