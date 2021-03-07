Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг вел себя эмоционально после поединка с Петром Яном на UFC 259. Бой был выигран из-за дисквалификации соперника.

Судьи отдавали победу Яну по итогам трех раундов, но в четвертом боец из России нанес запрещенный удар коленом в голову и получил отстранение. Стерлинг расплакался на канвасе и долго не мог подняться на ноги.

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Алджамейн не сдержал слез и при объявлении результата. Глава UFC Дэйна Уайт надел ему чемпионский пояс, но Стерлинг не признал такой победы, снял пояс и отшвырнул в сторону.

На счету Яна теперь 15 побед и 2 поражения, у Стерлинга – 20 побед и 3 поражения.

Ян завоевал титул чемпиона в июле 2020-го, когда он техническим нокаутом одолел Жозе Алдо.

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