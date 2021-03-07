Российский боец UFC в легком весе Петр Ян отреагировал на фотографию Алджамейна Стерлинга, поединок с которым у него состоялся минувшим утром. В четвертом раунде Ян провел сопернику запрещенный удар коленом, после которого Стерлинг не смог продолжить бой. Россиянина дисквалифицировали, а пояс отдали американцу.
«Рад видеть, что чемпион сейчас в порядке», – отреагировал Ян на фото, где Стерлинг стоит с поясом и улыбается. Рядом с Алджамейном на фото другой боец легчайшего веса Мераб Двалишвили.
Петр Ян – Алджамейн Стерлинг
Стерлинг зарыдал и отшвырнул пояс после победы над Яном
- После поединка Стерлинг отказался принимать пояс, в слезах отбросив его на канвас.
- По итогам трех раундов бой выигрывал именно Ян: 29:28, 29:28, 28:29.
- Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бойцам назначат реванш.
Петр Ян – Алджамейн Стерлинг
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