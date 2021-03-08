Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, потерявший пояс UFC из-за запрещенного удара в бою с Алджамейном Стерлингом, назвал оппонента бумажным чемпионом.

Ян отреагировал на пост о том, что Стерлинг желает провести следующий бой против бывшего чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо. «Все разговоры прекращаются, когда вы находитесь лицом к лицу. Мы можем провести этот бой, Дэйна», – написал американец.

«Бумажный чемпион уже уклоняется от реванша», – ответил Петр.

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг «Рад, что чемпион в порядке». Ян подколол Стерлинга ДЕНЬ НАЗАД

Ян выигрывал по очкам, но в четвертом раунде провел удар коленом в голову соперника.

На счету Яна теперь 15 побед и 2 поражения, у Стерлинга – 20 побед и 3 поражения.

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг Стерлинг зарыдал и отшвырнул пояс после победы над Яном ВЧЕРА В 09:07