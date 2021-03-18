Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян раскритиковал американского бойца Алджамейна Стерлинга за поведение в титульном поединке. После запрещенного удара Яна коленом Стерлинг не смог продолжить поединок. По мнению специалистов и болельщиков, он подставился под удар намеренно, чтобы выиграть пояс благодаря дисквалификации русского бойца.

«Рядом со Стерлингом мыши, они там вечно что-то пищат. Как буду действовать, если встречу кого-то из команды Стерлинга? Забьем. Забьем в кашу. Шучу, конечно. Понятно, что до поединка этого делать не стоит, а нас всех депортируют. Ребята из команды понимают, что не надо этого делать.

Да, я видел, что многие пишут разное, но не стоит трогать национальные какие-то моменты ни в коем случае и личные. Призываю свою группу поддержки, моих фанатов не делать так. С другой стороны, его по-другому никак не назовешь. Осталось только юбку надеть и плакать», – приводит слова Яна Sport24

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Ян выигрывал бой со Стерлингом по очкам, но в четвертом раунде провел запрещенный удар коленом в голову соперника.

На счету Яна теперь 15 побед и 2 поражения, у Стерлинга – 20 побед и 3 поражения.

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