Новое татуированное фото Анастасии Яньковой выбьет из тебя всю дурь

Боец ММА Анастасия Янькова запостила в инстаграм фото с фиолетовыми волосами, татуировкой и богическими ногами.

Пост модель и спортсменка снабдила размышлением по поводу лошадей и тренажерки:

«Иногда могу сказать про красиво прокаченную девушку, что она прекрасна, как породистая лошадка, не муравей, если вы понимаете о чем я. Когда другие девушки говорят, мол боюсь, что от тренировок будут лошадиные ноги, спешу успокоить их, ведь для этого нужно и вспахивать в зале, как конь. Когда мне говорят, что у меня лошадиные ноги, не обижаюсь. Лошадки прекрасны потому что», – написала Янькова.

Анастасия Янькова – чемпионка России по тайскому боксу, кандидат в мастера спорта.

Последний бой в ММА Янькова провела 8 апреля 2017-го – Анастасия победила Елену Каллиониду за 3 раунда.

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