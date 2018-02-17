Мэтт Митрион победил Роя Нельсона и вышел в полуфинал Гран-при Bellator

Мэтт Митрион сошелся с Роем Нельсоном в главном бою турнира Bellator 194, состоявшегося в Анкасвилле (штат Коннектикут).

Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых большинство судей присудили победу Митриону.

39-летний американец вышел в полуфинал Гран-при Bellator. Его соперник определится в паре Райан Бейдер – Мухаммед Лаваль.

Митрион выиграл 13 (11 – досрочно) боев в ММА при пяти (4) поражениях.

У 41-летнего Нельсона 23 (19) победы и 15 (2) поражений.

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