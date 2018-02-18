Eurosport

10-летний школьник из Казахстана вызвал на бой сыновей Кадырова

10-летний школьник из Казахстана вызвал на бой сыновей Кадырова
Eurosport

1 час назад

Смелый малый.

Чемпион Алматы по боям без правил, 10-летний школьник Абай Тажибай, через инстаграм бросил вызов сыновьям главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Ассаламу алейкум. Меня зовут Абай Тажибай, мне 10 лет. Мой вес 36 килограм. Я двукратный чемпион города по кикбоксингу. Я вызываю Адама и Ахмада Кадырова на бой. Я уверен, что смогу их одолеть. Если вы хотите со мной связаться, я тренируюсь здесь в спортивном клубе «Легион», – заявил парень.

«Думаю, Абай имеет право вызывать на бой. Сейчас мы живем в Алматы и тренируемся по ММА. С Абаем работают несколько тренеров, в том числе спортсменка Замзагуль «Бопай» Файзолланова», – рассказал отец Тажибая.

  • Дети Кадырова – единственные обладатели детских поясов ММА.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Короли из «Вегаса» шестью шайбами казнили «Монреаль». Это было больно

03:55
Популярные видео
Все медали восьмого дня Олимпиады-2018
5 790 просмотров22 ч
Ставки за 300. Восставший «Реал» и безбашенный «Дортмунд»
1 634 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться