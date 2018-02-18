10-летний школьник из Казахстана вызвал на бой сыновей Кадырова

Чемпион Алматы по боям без правил, 10-летний школьник Абай Тажибай, через инстаграм бросил вызов сыновьям главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Ассаламу алейкум. Меня зовут Абай Тажибай, мне 10 лет. Мой вес 36 килограм. Я двукратный чемпион города по кикбоксингу. Я вызываю Адама и Ахмада Кадырова на бой. Я уверен, что смогу их одолеть. Если вы хотите со мной связаться, я тренируюсь здесь в спортивном клубе «Легион», – заявил парень.

«Думаю, Абай имеет право вызывать на бой. Сейчас мы живем в Алматы и тренируемся по ММА. С Абаем работают несколько тренеров, в том числе спортсменка Замзагуль «Бопай» Файзолланова», – рассказал отец Тажибая.

Дети Кадырова – единственные обладатели детских поясов ММА.

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