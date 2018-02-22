Дана Уайт: «Конор Макгрегор ведет переговоры с Флойдом Мэйуэзером о бое по правилам UFC»

Президент UFC Дана Уйат подтвердил, что Конор Макгрегор в ближайшее время будет лишен чемпионского пояса в легком весе. Но есть и хорошие новости про ирландца.

«Будет ли Конор лишен пояса? Да, все верно. Расстроен ли он? Конор все понимает.

Он заработал много денег, хочет немного передохнуть, но соревнования должны продолжаться. Бой между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым будет титульным.

Второй бой Макрегора с Флойдом Мэйуэзером? Единственный смысл для новой встречи – это бой по правилам UFC. Переговоры уже идут, но официально ничего не решено», – сказал Уайт TMZ.

Макгрегор провел последний бой в UFC 12 ноября 2016 года.

26 августа 2017 Конор сразился с Мэйуэзером в бою по правилам бокса и проиграл техническим нокаутом.

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