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Конор Макгрегор: «Снова готов драться в UFC. Я по-прежнему на вершине»
Грядет великий камбэк.
Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор хотел заменить травмированного Макса Холлоуэя в бою с Фрэнки Эдгаром на UFC 222, но не сложилось.
«Я снова готов драться. Точка. В этом я лучший. Я предложил себя в соперники Фрэнки Эдгару на UFC 222, когда Макс Холлоуэй снялся. Но мне ответили, что осталось слишком мало времени на выделение средств для организации боя.
Я по-прежнему на вершине. Пусть другие попробуют меня сбросить. Я здесь. Искренне ваш, чемпион чемпионов», – сказал Макгрегор TMZ.
- Последний бой в UFC ирландец провел 12 ноября 2016 года, когда завоевал титул чемпиона в легком весе.
- С тех пор Конор не защищал звание. Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что Макгрегор будет лишен титула.
- 26 августа 2017 года Макгрегор проиграл Флойду Мэйуэзеру в бою по правилам бокса. Стороны ведут переговоры об ответном поединке по правила ММА.
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