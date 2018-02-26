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Харитонов казнил Палача, Гольцов победил дерзкого болгарина. Победы русских супертяжеловесов ММА

Харитонов казнил Палача, Гольцов победил дерзкого болгарина. Победы русских супертяжеловесов ММА
Eurosport

2 ч. назад

Спортсмены порадовали жителей Екатеринбурга.

Один из лучших супертяжеловесов ММА Сергей Харитонов вернулся в клетку победой единогласным решением судей над американцем Джоуи Палачом Бельтраном. Бой стал главным событием турнира RCC 1 – Russian Cagefighting Championship, прошедшего в Екатеринбурге.

В середине боя Харитонов получил глубокое рассечение после удара локтем, заставив болельщиков понервничать.

Другой российский супертяжеловес Денис Гольцов во втором главном бою вечера уверенно победил удушающим приемом в первом раунде над болгарского бойца Атанаса Джанбазова.

  • Харитонов пропустил около года из-за серьезной травмы руки.
  • Итоги турнира подвел Костя Цзю, который выразил надежду, что в скором времени перспективных уральских бойцов будет еще больше и соревнования по смешанным единоборствам станут традиционными.

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