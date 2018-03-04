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Яна Куницкая продержалась всего 3 минуты в дебютном бою в UFC

Куницкая продержалась всего 3 минуты в дебютном бою в UFC
Eurosport

1 час назад

Фаворитка быстро расправилась с Яной.

В Лас-Вегасе состоялся бой за титул чемпионки UFC в полулегком весе (до 66 кг) между россиянкой Яной Куницкой и бразильянкой Крис Сайборг. Для Яны этот бой стал первым на таком высоком уровне, и она проиграла техническим нокаутом. Бой был остановлен на отметке 03:25.

В начале встречи Куницкая перевела чемпионку в партер и полторы минуты контролировала соперницу. Все закончилось после того, как Крис поднялась на ноги. После этого Яна пропустила два сокрушительных удара и поплыла.

  • Куницкая проиграла, но заработала за бой около миллиона долларов.
  • Яна – третий представитель России, бившийся за пояс UFC. Ранее бои проиграли Али Багаутинов и Игорь Зиновьев.

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