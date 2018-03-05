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Макгрегор отрекламировал острый бургер с курицей. Ждем шутки Хабиба про петушка

Макгрегор отрекламировал острый бургер с курицей. Ждем шутки Хабиба про петушка
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Бойцу понравилось новое блюдо. Или – кэш, который ему заплатили за рекламу.

Конор Макгрегор снялся в рекламе нового куриного сэндвича от Burger King – Spicy Crispy Chicken Sandwich.

«Ох, этот куриный сэндвич реально возбудил меня. Не сомневайтесь, я уничтожу его», – говорит Конор в ролике.

  • В 2017 году боец снялся в промо к сериалу The Thirteenth Jockey, где голышом катался на лошади.
  • В последний раз Макгрегор дрался против Флойда Мэйуэзера. Это был первый бой, который ирландец провел по правилам бокса.

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