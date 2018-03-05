Other Agency
Макгрегор отрекламировал острый бургер с курицей. Ждем шутки Хабиба про петушка
Бойцу понравилось новое блюдо. Или – кэш, который ему заплатили за рекламу.
Конор Макгрегор снялся в рекламе нового куриного сэндвича от Burger King – Spicy Crispy Chicken Sandwich.
«Ох, этот куриный сэндвич реально возбудил меня. Не сомневайтесь, я уничтожу его», – говорит Конор в ролике.
- В 2017 году боец снялся в промо к сериалу The Thirteenth Jockey, где голышом катался на лошади.
- В последний раз Макгрегор дрался против Флойда Мэйуэзера. Это был первый бой, который ирландец провел по правилам бокса.
Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте