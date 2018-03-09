Getty Images

Макс Холлоуэй: «Я единственный, кто хочет боя с Хабибом»

Холлоуэй: «Я единственный, кто хочет боя с Хабибом»
Eurosport

1 час назад

А еще он ждет второго поединка против Конора.

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй рассказал, что хочет реванша против Конора Макгрегора и поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

«Все знают, что я лучший. Когда Макгрегор будет готов, когда он захочет реального боя, как он сам говорит, тогда мы его устроим. Он может много с кем подраться, но все выглядит так, что люди хотят увидеть наш второй поединок. Я уже говорил вам: если этот бой никогда не состоится, мы не закроем эту историю.

Вы знаете, что я пришел и готов драться с кем угодно. Я единственный, кто хочет боя с Хабибом, хотя он даже не в моем весе. Посмотрим, что случится», – приводит BJPenn слова Холлоуэя.

  • Первый бой между Холлоуэем и Макгрегором прошел в августе 2013 года. Победу единогласным решением судей одержал Конор.
  • После поединка с Макгрегором Макс одержал 12 побед при нуле поражений.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка, в которой Шипулин был быстрым, смелым, ловким и умелым

02:17
Популярные видео
«Зенит», ЦСКА, «Шахтер» и еще 4 самые успешные постсоветские команды в еврокубках
7 701 просмотров15 ч
«Филадельфия» сопротивлялась «Питтсбургу», но Малкин и Кросби зарешали
1 254 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться