Яна Куницкая после нокаута в первом раунде: «Теперь мне не нужно думать о деньгах»

Боец смешанных единоборств Яна Куницкая после полученного нокаута в первом раунде от Крис Жустино рассказала, что получила за бой намного больше назначенной суммы.

«Для тех, кто спрашивал: «зачем тебе это нужно?» – иногда выбора просто нет. Спасибо Дане Уайту, что теперь мне не нужно думать о деньгах. Не смотрите на официальные цифры, мне заплатили в разы больше. Я вышла на коротком уведомлении, не в своей весовой категории и провела сумасшедшую медианеделю, чтобы возглавить номерной турнир в дебютном бою в UFC. После Сайборг мне уже ничего не страшно. Пришло время вернуться в свой вес и навести там шуму», – написала Куницкая на своей странице «Вконтакте».

Официально Куницкая должна была получить за бой против Жустино 100 тысяч евро.

В активе россиянки 10 побед и 4 поражения в ММА.

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