Однорукий боец удушающим приемом сокрушил 14-го противника в карьере и попросился в UFC

Боец ММА Ник Ньюэлл вернулся к соревнованиям после трехгодичного отсутствия и победил Сонни Лакью на турнире LFA 46.

Ньюэлл – боец с врожденной патологией, у него нет левой руки до локтя. По этой причине Ника пока не берут в UFC, хотя он сам изъявил такое желание: «Я один из лучших бойцов в мире, я должен быть в UFC. Никак иначе. Я дал вам 14 причин, почему я достоин драться там. Я доказал это 14 раз».

14 – число побед Ньюэлла на профессиональном уровне, включая успех в бою с Лакью.

Также на счету Ньюэлла одно поражение – против Джастина Гэтжи, нынешнего члена UFC.

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