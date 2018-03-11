Чемпион МВД по самбо Александр Попрядухин спас самолет от террористов. Это скрывали 27 лет

В один прекрасный дождливый октябрьский день четверо студентов из автомобильного техникума осознали одну жуткую штуку – собственное будущее. Выучиться на слесаря, всю жизнь ползать по автомобильной яме, ковырять мазут и грязь из-под ногтей, на улице смотреть на серость, а дома жевать картонные сосиски с гречкой. Они – никто. Всегда будут никем. Умрут – и о них не вспомнят. Все, что от них останется – некролог в газете. Так живут их родители, и будут жить дети. Четыре грустных студента тайком читали запрещенный журнал «Грани» за 1973-й год, завернутый в обложку «Дамы с собачкой» Чехова. И мечтали увидеть мир, достичь чего-то, купить джинсы, шляпу и гулять по Парижу. И чтобы девчонки им улыбались. Сначала они мечтали про себя. Потом вслух. А потом в разговорах появились слова «самолет», «заложники», «миллион долларов» и «свобода».

В это же время Александр Попрядухин укладывал соперника в финале всесоюзного чемпионата МВД по самбо. Бывший постовой раскидывал закоренелых вояк. На вопросы, где так научили бороться, двухметровый дядя скромно улыбался – как где, в армии. Попрядухин родился в 1938-м. Детство съела война, юность – восстановление страны: после школы Саша работал на стройках заводов. А потом армия. За 10 лет солдатик прошел путь от рядового на границе с Турцией до уличного постового и инспектора в Москве.

Попрядухин с поклонницамиOther Agency

Карьера давалась ему легко, но больше всего удовольствия Попрядухин получал от самбо. После переезда в Москву Александр несколько раз выиграл чемпионат Министерства внутренних дел и зарекомендовал себя как боец с железными нервами. Единственное развлечение армейской жизни превратилось в необходимость, любовь к которой Попрядухин пронес через всю жизнь.

В 1973-м в Москве проходил Всемирный конгресс миролюбивых сил с кучей зарубежных гостей. Для обеспечения безопасности в КГБ разработали план мероприятий «Гром», а в опергруппу вошли многие способные бойцы – в том числе и Александр Попрядухин. Военное детство морально закалило его для борьбы с большим и сильным врагом – другие на Советский Союз не нападут. Попрядухин и вообразить не мог, что в реальности противниками окажутся дети.

Через пару дней после закрытия Всемирного конгресса из аэропорта Внуково в Брянск вылетел пассажирский самолет Як-40. За 10 минут до посадки четверо молодых пацанов одновременно залезли в ручную кладь и достали обрезы ружей. Старший из захватчиков Олег Романов вел себя увереннее всех – он уже сидел за грабеж и в свои 20 лет понимал, как меняется человек перед дулом. Младшего – 16-летнего Никифорова поставили возле выхода в хвосте. Еще двое – Бондарев и Жалнин держали людей на прицеле. Под нытье стюардесс Романов забарабанил в дверь кабины пилотов. На шум откликнулся механик Никитин. Он высунулся в щель, увидел, что самолет захватили какие-то дети и крикнул об этом пилотам, за что получил пулю от Романова. Самый дерзкий из пассажиров – Владимир Гапоненко – подобрал момент, вскочил и кинулся на Романова со спины, но самолет качнуло, и герой полетел на пол в ноги к Никифорову.

Молодой уперся в него дулом. Остальные подначивали – стреляй, ссыкло! Но Никифоров не выдержал и убрал створ. В этот момент Гапоненко кинулся на захватчика, завязалась короткая потасовка. Жалнин кинулся на помощь товарищу, но вдруг Гапоненко отвалился от пацана и схватился за бок. Между пальцев побежала кровь. А Никифоров упал возле выхода, тяжело дыша, у него из рук выскользнул нож.

Попрядухин среди коллег-самбистовOther Agency

Тем временем Романов распоряжался в кабине пилотов. Он передал диспетчеру, чтобы после посадки в Брянске самолет заправили, а им доставили полмиллиона долларов. Тогда половину заложников отпустят. Затем самолет полетит в Ленинград, где захватчики получат еще миллион. Они отпустят еще одну часть заложников, а затем вылетят в Швецию. Командир рейса Иван Кашин понял, что нелепейший план тинейджеров никогда не выгорит – самолет скорее собьют, чем выпустят. Он предложил вернуться в Москву без посадки в Брянске – там, скорее всего, валюту будут собирать очень долго. Террористы согласились и тем самым дали время спецам на подготовку. Еще ни разу в СССР захваченный самолет не брали штурмом.

Во Внуково примчались Андропов – председатель КГБ – и Щелоков – министр внутренних дел. Никто из пары начальников ни разу не участвовал в освобождении заложников. Но обоим хотелось, чтобы их погладили по головке за успешную операцию. Пока дяди спорили, захваченный самолет сел в аэропорту. Террористы выпустили раненых механика и пассажира-героя и закрылись в самолете в ожидании сумки с деньгами и с мечтами о красивой жизни.

Через несколько часов Романов понял, что спецы тянут время и пообещал убивать заложников. Тогда Андропов со Щелоковым испугались и выдали идею – к Всемирному конгрессу миролюбивых сил собирали опергуппу как раз для подобных ситуаций. Во Внуково вызвали Александра Попрядухина и его коллег.

Операцию бойцы практически сымпровизировали. Пока пилот притворялся, что контролирует дозаправку самолета, он перекрыл видимость Романову, и несколько бойцов пробрались под брюхо самолета. В это время в штабе приготовили куклу – сумку, якобы набитую баксами. Когда Андропов понял, что ее понесет практически беззащитный боец – один, без поддержки – то слился и запретил агентам КГБ участвовать в штурме. Если несущего выкуп пристрелят, ответственность повесят на руководителя. Вместо агента куклу понес Александр Попрядухин – инспектор транспортной милиции вызвался добровольцем.

Попрядухин вышел из стеклянной двери терминала. Ноябрьский сквозняк леденил прилипшую к вспотевшей спине рубашку. В сотне метров ожидал небольшой Як-40. В иллюминаторах мелькали встревоженные лица, а под самым люком прятался десяток вооруженных людей. Штурм планировался на момент передачи денег – дверь цепляли багром, в салон закидывали дымовую гранату и залетали внутрь. Но все пошло наперекосяк.

Александр Попрядухин и командир Як-40 Иван КашинEurosport

Когда Попрядухин почти дошел до трапа, люк слегка приоткрылся. Кто из бойцов задел каской днище самолета, и террористы услышали, что внизу кто-то есть. В Попрядухина полетела пуля из обреза, и его подбросило в воздухе. Но дверь все-таки успели подцепить багром, и завязалась перестрелка. 16-летнего Никифорова убили на месте. Из-за угла выехал БТР и обстрелял самолет из пулемета. В общей сложности на обшивке осталось 90 следов от пуль. Внутрь салона полетел взрывпакет с дымящей «Черемухой». Но пакет попал в сидение, и началось возгорание.

В панике люди побежали прочь из самолета вместе с захватчиками. Попрядухин, лежащий возле самолета, кое-как пришел в себя – пуля из обреза промяла бронежилет и сломала ребро. Александр поднялся на локтях и увидел террористов – да это же дети! На старшего из них – Романова – нацелился десяток стволов. Но прежде, чем кто-то успел что-то сказать, Романов поднял обрез и снес себе голову. Попрядухин отключился.

Через несколько недель Александра и командира рейса Ивана Кашина награждали – обоим присудили звание Героя Советского Союза. Но тут же мужчины услышали удивительные новости. «Вы не можете говорить о случившемся с кем-либо. Операции никогда не было. И террористов не было. Потому что в Советском Союзе самолеты не угоняют», – услышали герои страны, которая о них даже не знала.

Позже в «Комсомольской правде» Попрядухин прочитал изумительное сообщение и расхохотался: оказывается, он награжден, потому что отличился при задержании особо опасного преступника в Парке Горького. Имена и судьбы двоих выживших угонщиков он узнал гораздо позднее. Бондарев и Жалнин получили сроки. По одним данным, первого зарезали еще в СИЗО, а второго задушили подушкой в психбольнице позднее – его признали невменяемым. По другим источникам, Бондарев отсидел 10 лет и вернулся на свободу, а Жалнин провел в психбольнице шесть месяцев, вышел и умер в 2006-м – безвестный и никому не нужный.

Сам Попрядухин дослужился до звания полковника. Самбиста выбрали в члены Попечительского совета Всероссийской федерации самбо. До 2000 года Александр не рассказывал о той операции. В интервью он говорил, что и сам почти забыл о ней и «Золотой звезде», лежащей в сейфе. В 1992-м после развала СССР Попрядухина отправили в отставку – на помойку истории, и несуществующему герою несуществующей страны пришлось заново бороться за хлеб. «Когда меня уволили, я и забыл, что герой. Звезду спрятал в сейф. Пошел в личную охрану к одному богатенькому мальчику 26 лет. Кофе ему в постель приносил», – вспоминал Попрядухин. В 2013 году герой умер в возрасте 74 лет. Все, что от него осталось – некролог в газете.

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