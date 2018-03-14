Женщина-трансгендер впервые в истории выиграла бой у мужчины в ММА

21-летняя женщина-трансгендер Энн Вериато выиграла бой у Райлсона Пайксао на турнире по смешанным единоборствам Mr. Cage 34 который состоялся в Бразилии.

Энн продолжила биться с мужчинами даже после смены пола, считая нечестным переход в женскую категорию. «Я считаю, что для меня справедливо сражаться именно с мужчинами. Мне никогда не приходило в голову бороться с женщиной – думаю, что я слишком хороша для этого», – цитирует спортсменку «Газета.ru».

В ММА есть другая женщина-трансгендер, которая после смены пола бьется с женщинами, – Фэллон Фокс.

Правила МОК позволяют женщинам-трансгендерам участвовать в олимпийских соревнованиях среди женщин.

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