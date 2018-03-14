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Хабиб Нурмагомедов: «Конор Макгрегор – король бургеров»

Нурмагомедов: «Макгрегор – король бургеров»
Eurosport

1 час назад

Ну нельзя же так очевидно троллить, Хабиб.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз высказался о Коноре Макгрегоре.

«Я не понимаю, почему мы говорим об этом. Многие люди называют Макгрегора королем, но для меня он не король. Сейчас он король бургеров, вот и все.

У него есть деньги, он выигрывал титулы в двух дивизионах UFC, у него все о'кей. Ему нужно держаться подальше от ринга. Это спорт не для короля бургеров, а для реальных бойцов. Я не думаю, что он собирается вернуться и сделать реальный поединок. Похоже, ему нужны только легкие бои вроде боя с Мэйуэзером. Он не вернется, чтобы готовиться к пяти раундам против жесткого парня, который вынесет его и разобьет ему лицо.

Зачем ему нужно возвращаться, чтобы кто-то разбил ему лицо? Пусть держится подальше», – цитирует Нурмагомедова Bleacherreport.

  • Последний бой Макгрегора по правилам MMA датирован 12 ноября 2016 года.
  • Ранее Макгрегор снялся в рекламе куриного сэндвича от Burger King.

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