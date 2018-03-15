Флойд Мэйуэзер: «В ближайшее время начну тренировки по ММА»

Непобедимый боксер Флойд Мэйуэзер возобновит карьеру, но сменит вид спорта. В ближайшее время 41-летний американец приступит к тренировкам по смешанным единоборствам. Помогать ему будет чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.

«В ближайшее время мы начинаем. Мы переписывались, переговорили несколько раз. Все начнется очень-очень скоро.

Я могу драться по правилам единоборств. У меня не так уж плохо получается. По шкале от 1 до 10 я поставил бы себе 7. Думаю, я могу подтянуться до 9. Разумеется, моя работа руками по десятибалльной шкале тянет на все 100.

Удары ногами, возможно, тянут на 4», – сказал Флойд TMZ Sports.

Мэйуэзер завершил карьеру осенью 2015 года, выиграв все 49 боев на профессиональном ринге.

В августе 2017 года Флойд тряхнул стариной и победил звезду ММА Конора Макгрегора в бою по правилам бокса.

Вскоре пошли слухи о реванше по правилам ММА. Глава UFC Дана Уайт подтвердил их.

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