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Хабиб: «Скажу Конору: давай в очередь, тебе нужно заслужить этот бой»

Хабиб: «Скажу Конору: давай в очередь, тебе нужно заслужить этот бой»
Eurosport

41 мин. назад

Когда-нибудь этот бой состоится и станет легендарным.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном поединке против Конора Макгрегора.

«Если у него будет пояс, то, конечно, мы подеремся, но сейчас – что стало с его двумя поясами? Все закончилось.

Я побью Тони Фергюсона, и тогда Макгрегору придется умолять меня. Я заберу пояс, стану неоспоримым и непобежденным чемпионом, и, когда UFC попытается свести Конора со мной, я скажу: «Эй, вставай в очередь, тебе нужно заслужить этот бой», – отметил Хабиб в интервью ютуб-каналу FightSpaceWorld.

  • Титульный поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 7 апреля.
  • Последний бой Макгрегора по правилам MMA датирован 12 ноября 2016 года.

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