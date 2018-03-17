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Хабиб: «Скажу Конору: давай в очередь, тебе нужно заслужить этот бой»
Когда-нибудь этот бой состоится и станет легендарным.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном поединке против Конора Макгрегора.
«Если у него будет пояс, то, конечно, мы подеремся, но сейчас – что стало с его двумя поясами? Все закончилось.
Я побью Тони Фергюсона, и тогда Макгрегору придется умолять меня. Я заберу пояс, стану неоспоримым и непобежденным чемпионом, и, когда UFC попытается свести Конора со мной, я скажу: «Эй, вставай в очередь, тебе нужно заслужить этот бой», – отметил Хабиб в интервью ютуб-каналу FightSpaceWorld.
- Титульный поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 7 апреля.
- Последний бой Макгрегора по правилам MMA датирован 12 ноября 2016 года.
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