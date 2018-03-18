Eurosport
Александр Волков отправил в нокаут Фабрисио Вердума
У 29-летнего бойца 4 из 4 в UFC.
Александр Волков расправился с Фабрисио Вердумом в главном бою UFC Fight Night 127.
Боец из России уступал бразильцу после первых двух раундов отправил, но в четвертом отправил соперника в технический нокаут благодаря серии ударов.
- Волков выиграл 30 боев (20- нокаутом) при 8 поражениях. У него 4 победы в 4 поединках в рамках UFC.
- У Вердума тоже стало 8 поражений при 23 победах.
- Турнир UFC Fight Night 127 прошел в Лондоне.
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