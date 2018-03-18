Eurosport

Александр Волков отправил в нокаут Фабрисио Вердума

Волков отправил в нокаут Вердума
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

У 29-летнего бойца 4 из 4 в UFC.

Александр Волков расправился с Фабрисио Вердумом в главном бою UFC Fight Night 127.

Боец из России уступал бразильцу после первых двух раундов отправил, но в четвертом отправил соперника в технический нокаут благодаря серии ударов.

  • Волков выиграл 30 боев (20- нокаутом) при 8 поражениях. У него 4 победы в 4 поединках в рамках UFC.
  • У Вердума тоже стало 8 поражений при 23 победах.
  • Турнир UFC Fight Night 127 прошел в Лондоне.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ландеског был очень щедрым: по шайбе от него получили маленькая девочка и «Нэшвилл»

02:03
Популярные видео
«Вашингтон» круто чествовал Овечкина перед матчем, Александр ответил очередным ассистом
4 603 просмотров21 ч
Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
 803 просмотровВчера в 00:17
А еще вам может понравиться