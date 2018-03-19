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Флойд Мэйуэзер: «Подготовка к боям в UFC займет 6-8 месяцев»
Возможно, к концу 2018 года нас ожидает подарок.
Флойд Мэйуэзер в ближайшее время подаст заявку на лицензию для выступления в UFC. Бывший боксер полагает, что ему потребуются 6-8 месяцев тренировок, чтобы подготовиться к боям по правилам ММА.
«Как и в любом другом деле, вам нужно внести определенные корректировки. Будет нелегко. Даже если это займет от шести до восьми месяцев, то так тому и быть.
Мы хотим удостовериться, что все было сделано правильно», – приводит слова Флойда Business Insider.
- 41-летний Флойд выиграл все 50 боев на профессиональном ринге в качестве боксера.
- Мэйуэзер завершил карьеру осенью 2015 года, но вернулся на один бой и навалял звезде UFC Конору Макгрегору в поединке по правилам бокса.
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